Образовательный омбудсмен предлагает отработку уроков за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 января, 14:15 • 11123 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 19852 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51865 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 64604 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35788 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32895 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51963 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41757 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43570 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38502 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 9778 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 21612 просмотра
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину с ребенком15 января, 12:54 • 4104 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 5882 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 10298 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 10384 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 44781 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51862 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 64601 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 59459 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 6008 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22254 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44044 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77819 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68804 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

Образовательный омбудсмен предлагает отработку уроков за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила отработать занятия продленных зимних каникул путем отмены весенних каникул или продления обучения в июне 2026 года. Это связано с нестабильным электроснабжением и невозможностью эффективного онлайн-обучения.

Образовательный омбудсмен предлагает отработку уроков за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявляет, что отработать занятия продленных зимних каникул можно за счет отмены весенних каникул или продления обучения летом. Об этом Лещик написал на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Если в энергетике Украины будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, оптимальным вариантом считаю введение каникул до конца января в общинах, где ситуация будет критической, и организацию пришкольных лагерей для детей в отдельных школах. Отработку занятий можно осуществить за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне 2026 года

- написала Лещик.

Она объяснила, почему именно предлагается продление каникул, а не онлайн обучение.

"Во время дистанционного обучения в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учащихся. Педагоги также испытывают трудности с организацией дистанционных уроков. Принуждение педагогов сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение. Такое обучение неэффективно и уже приводит к образовательным потерям. Педагоги, привлеченные к дежурствам в "Пунктах Несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия. Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом", - отметила Лещик.

Напомним

Кабинет министров ввел комплекс мер в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, вызванной массированными российскими обстрелами. В частности, Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

Павел Башинский

ОбществоОбразование
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство образования и науки Украины
Украина