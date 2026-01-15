Образовательный омбудсмен предлагает отработку уроков за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявляет, что отработать занятия продленных зимних каникул можно за счет отмены весенних каникул или продления обучения летом. Об этом Лещик написал на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Если в энергетике Украины будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, оптимальным вариантом считаю введение каникул до конца января в общинах, где ситуация будет критической, и организацию пришкольных лагерей для детей в отдельных школах. Отработку занятий можно осуществить за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне 2026 года - написала Лещик.

Она объяснила, почему именно предлагается продление каникул, а не онлайн обучение.

"Во время дистанционного обучения в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учащихся. Педагоги также испытывают трудности с организацией дистанционных уроков. Принуждение педагогов сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение. Такое обучение неэффективно и уже приводит к образовательным потерям. Педагоги, привлеченные к дежурствам в "Пунктах Несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия. Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом", - отметила Лещик.

Напомним

Кабинет министров ввел комплекс мер в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, вызванной массированными российскими обстрелами. В частности, Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.