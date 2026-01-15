Освітній омбудсмен пропонує відпрацювання уроків за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання улітку. Про це Лещик написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Якщо в енергетиці України буде оголошено режим надзвичайної ситуації, оптимальним варіантом вважаю запровадження канікул до кінця січня в громадах, де ситуація буде критичною, та організацію пришкільних таборів для дітей в окремих школах. Відпрацювання занять можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року - написала Лещик.

Вона пояснила, чому саме пропонується продовження канікул, а не онлайн навчання.

"Під час дистанційного навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання. Таке навчання не є ефективним і вже призводить до освітніх втрат. Педагоги, залучені до чергувань у "Пунктах Незламності" або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття. Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом", - зазначила Лещик.

Нагадаємо

Кабінет міністрів запровадив комплекс заходів у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці, спричиненою масованими російськими обстрілами. Зокрема, Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.