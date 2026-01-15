Освітній омбудсмен пропонує відпрацювання уроків за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 січня, 14:15 • 10376 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 18043 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 49916 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 62567 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 34917 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32577 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51585 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41557 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43151 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37934 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 43582 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 10130 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 8176 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 20770 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 7470 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 7550 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 43625 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 49915 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 62566 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 58792 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Румунія
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 4114 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 21832 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 43672 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 77452 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68457 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
The Guardian

Освітній омбудсмен пропонує відпрацювання уроків за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала відпрацювати заняття подовжених зимових канікул шляхом скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року. Це пов'язано з нестабільним електропостачанням та неможливістю ефективного онлайн-навчання.

Освітній омбудсмен пропонує відпрацювання уроків за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання улітку. Про це Лещик написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Якщо в енергетиці України буде оголошено режим надзвичайної ситуації, оптимальним варіантом вважаю запровадження канікул до кінця січня в громадах, де ситуація буде критичною, та організацію пришкільних таборів для дітей в окремих школах. Відпрацювання занять можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року

- написала Лещик.

Вона пояснила, чому саме пропонується продовження канікул, а не онлайн навчання.

"Під час дистанційного навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання. Таке навчання не є ефективним і вже призводить до освітніх втрат. Педагоги, залучені до чергувань у "Пунктах Незламності" або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття. Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом", - зазначила Лещик.

Нагадаємо

Кабінет міністрів запровадив комплекс заходів у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці, спричиненою масованими російськими обстрілами. Зокрема, Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Павло Башинський

СуспільствоОсвіта
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство освіти і науки України
Україна