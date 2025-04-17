Ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом - НБУ

В Национальном банке Украины ожидают существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии 2025 года. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, передает УНН.

По прогнозам урожаев мы не изменили наши оценки по сравнению с январскими. Немного улучшили по зерновым, немного ухудшили по масличным. В целом ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что собственно и должно способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии - сказал Николайчук.

Он отметил, что НБУ, например, ожидает роста урожая зерновых культур на 12%, по масличным - на 10%, по овощам и картофелю - 17%.

Конечно весенние заморозки и возможные в будущем длительные периоды засухи могут негативно повлиять на урожайность отдельной продукции. Это может вызвать определенное давление на цены. Мы это рассматриваем как риск. В то же время, по нашему мнению, этот риск меньше, чем в прошлом году, потому что после того, как цены достаточно существенно выросли на эту продукцию, соответственно потенциал дальнейшего роста цен будет ограничивать соответствующим импортом - добавил Николайчук.

По его словам, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, значительных повреждений посевов от заморозков не наблюдается.

Напомним

В течение I квартала 2025 года инфляция ожидаемо росла и в марте достигла 14,6% в годовом измерении. Однако, согласно прогнозу, она вернется к снижению летом и замедлится до однозначного уровня в конце года.