Ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом - НБУ

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов
Эксклюзив
12:16 • 8874 просмотра

Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

11:35 • 15023 просмотра

Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

Эксклюзив
09:48 • 31830 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
17 апреля, 06:19 • 45493 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

17 апреля, 06:17 • 60830 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
17 апреля, 05:54 • 77216 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 11:59 • 112357 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 220739 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 100097 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 155248 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+24°
5м/с
34%
Популярные новости

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

17 апреля, 03:57 • 44861 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 73752 просмотра

Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph

17 апреля, 06:42 • 35565 просмотра

Автогражданку будут компенсировать ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны: ВР одобрила

08:50 • 26444 просмотра

Grok от xAI Маска догоняет ChatGPT и Gemini с функцией "памяти"

09:00 • 30344 просмотра
публикации

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

12:47 • 3354 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

17 апреля, 05:54 • 77217 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 74945 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 90978 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 220741 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Элон Маск

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Киев

Донецкая область

Соединенные Штаты

Великобритания

Реклама
УНН Lite

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

09:32 • 12460 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 109626 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 52089 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 51860 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 51691 просмотра
Актуальное

ТикТок

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

Facebook

МиГ-31

Ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом - НБУ

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В НБУ ожидают существенное увеличение урожаев зерновых, масличных и овощей в 2025 году. Это будет способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии.

Ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом - НБУ

В Национальном банке Украины ожидают существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии 2025 года. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, передает УНН.

По прогнозам урожаев мы не изменили наши оценки по сравнению с январскими. Немного улучшили по зерновым, немного ухудшили по масличным. В целом ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что собственно и должно способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии

- сказал Николайчук.

Он отметил, что НБУ, например, ожидает роста урожая зерновых культур на 12%, по масличным - на 10%, по овощам и картофелю - 17%.

Конечно весенние заморозки и возможные в будущем длительные периоды засухи могут негативно повлиять на урожайность отдельной продукции. Это может вызвать определенное давление на цены. Мы это рассматриваем как риск. В то же время, по нашему мнению, этот риск меньше, чем в прошлом году, потому что после того, как цены достаточно существенно выросли на эту продукцию, соответственно потенциал дальнейшего роста цен будет ограничивать соответствующим импортом

- добавил Николайчук.

По его словам, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, значительных повреждений посевов от заморозков не наблюдается.

Напомним

В течение I квартала 2025 года инфляция ожидаемо росла и в марте достигла 14,6% в годовом измерении. Однако, согласно прогнозу, она вернется к снижению летом и замедлится до однозначного уровня в конце года.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаАгроновости
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Национальный банк Украины
Украина
Brent
$66.57
Bitcoin
$84,557.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.46
Золото
$3,341.10
Ethereum
$1,594.47