Цены на тепличные помидоры в Украине снижаются из-за увеличения урожая

На внутреннем рынке Украины на этой неделе снижаются цены на тепличные помидоры. Тенденцию объясняют увеличением сбора урожая в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Детали

Благоприятная для снижения цен на помидоры обусловлена также сдержанным спросом в этом сегменте и стабильными поставками томатов с внешнего рынка, что оказывает давление на цены.

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Предложение местных помидоров продолжает постепенно увеличиваться, поскольку все больше украинских стационарных комбинатов начинают сезон реализации этой продукции. Погода также способствует процессу.

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И в целом цены на тепличный томат в украинских хозяйствах в среднем на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство операторов рынка не исключают дальнейшего снижения цен в сегменте местного томата. При сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены снова уступать в цене, чтобы не допустить переполнения и застоя на складах.

Напомним

В Минагрополитики предупредили, что недавние заморозки в Украине уже оказывают негативное влияние на сельскохозяйственные культуры в центрально-восточной части страны.