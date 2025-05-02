Ціни на тепличні помідори в Україні знижуються через збільшення врожаю
Київ • УНН
В Україні знижуються ціни на тепличні помідори через збільшення врожаю та стабільні поставки з-за кордону. Оператори ринку очікують подальше зниження цін.
На внутрішньому ринку України цього тижня знижуються ціни на тепличні помідори. Тенденцію пояснюють збільшенням збору врожаю в тепличних господарствах практично на всій території країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.
Деталі
Сприятлива для зниження цін на помідори обумовлена також стриманим попитом у цьому сегменті та стабільними постачання томатів із зовнішнього ринку, що чинить тиск на ціни.
Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році16.04.25, 13:31 • 158756 переглядiв
Пропозиція місцевих помідорів продовжує поступово збільшуватися, оскільки дедалі більше українських стаціонарних комбінатів починають сезон реалізації цієї продукції. Погода також сприяє процесу.
Створення мережі овочесховищ допоможе стабілізувати ціни на продукти - Мінагро14.04.25, 13:31 • 3497 переглядiв
Та загалом ціни на тепличний томат в українських господарствах у середньому на 15% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін у сегменті місцевого томату. При збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити переповнення і застою на складах.
Нагадаємо
У Мінагрополітики попередили, що нещодавні заморозки в Україні вже мають негативний вплив на сільськогосподарські культури в центрально-східній частині країни.