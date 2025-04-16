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Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

Київ • УНН

 • 47938 перегляди

Весна 2025 року почалася з аномального тепла і дефіциту опадів. Кліматологиня Віра Балабух прогнозує спекотне літо з посиленою пожежною небезпекою та новими температурними рекордами.

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

Весна 2025 року в Україні розпочалася з аномальної погоди - теплі температури, дефіцит опадів і раннє пробудження природи стали продовженням кліматичних змін, які дедалі більше впливають на погодні умови в Україні. Кліматологиня Віра Балабух розповіла журналісту УНН, що ще в березні фіксувалися серйозні відхилення від норми, а попереду - спекотне й сухе літо, яке може супроводжуватись посиленою пожежною небезпекою та новими температурними рекордами.

Аномальний березень: тепло і без опадів

За словами Балабух, як і прогнозувалося, березень став аномально теплим і сухим. Середня температура повітря виявилася на 3,5-5 градусів вищою за кліматичну норму.

Середні за місяць значення температури повітря змінювались від 6-6,5 градусів у північних, північно-східних областях країни до 8 градусів і вище на півдні Одеської області. Така аномально висока температура повітря була зумовлена високими значеннями мінімальної і, особливо, максимальної температури, яка в окремі дні перевищувала 20 градусів

- розповіла експертка.

Крім того, Балабух пояснила, що перевага антициклональної погоди протягом місяця зумовила дефіцит опадів майже на всій території країни. У центральних і південних областях за місяць випало менше половини місячної норми опадів. Антициклональна погода сприяла й зменшенню швидкості вітру у березні.

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Арктичне вторгнення у першій декаді квітня призвело до зниження температури повітря. І хоча середня за добу температура повітря в цей період залишалась додатною, проте мінімальна температура вночі опускались до 5-6, а місцями і 7 градусів морозу. Як наслідок, перша декада квітня виявилась на 1-4 градуси нижчою за норму

- додала експертка.

Також, кліматологиня зазначила, що теплі повітряні маси, які переміщуються в Україну, сприятимуть суттєвому підвищенню температури. Тому очікується, що друга декада квітня буде на 2-3 градуси вищою за норму, а середня температура на значній частині країни перевищить 15 градусів. 

Зазвичай така температура характерна для літнього періоду. То ж попереду нас чекають літні дні. Але розслаблятись не варто. В цей період погода дуже мінлива і короткочасні похолодання також можливі

- розповіла Балабух.

Експертка розповіла, що цьогоріч весна в Україні була ранньою. Уже в січні і грудні спостерігались температури, вище 0 градусів, що дозволило розпускатися брунькам на деревах та цвісти першоцвітам. Лише в лютому зима повернулася, але ненадовго.

Що чекає влітку: спека, посуха і пожежна небезпека

Літо 2025 року в Україні, за словами кліматолога, очікується спекотним і сухим.

За даними розрахунків світових прогностичних центрів середня за сезон температура повітря влітку очікується на 2 градуси вищою за норму. Опадів влітку може випасти менше норми. То ж суха і спекотна погода сприятимуть посиленню пожежної небезпеки

- пояснила Балабух.

Кліматологиня також зазначила, що температурні рекорди і погодні аномалії відзначаються кожного літа, і літо 2025 року, ймовірно, не буде винятком.

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Що стосується граничної температури, то, як підкреслила експертка, точне прогнозування цього неможливе на тривалий термін. Сезонні прогнози можуть лише вказати на загальні тенденції температури та кількості опадів, тоді як точні дані можна отримати лише за кілька діб до події.

Кліматичні виклики: вплив на врожаї

Кліматолог також попередила, що зміна клімату, зокрема підвищення температури, веде до зміни природних зон, що негативно позначається на вирощуванні певних культур. 

Дефіцит опадів і тривалі спекотні періоди несприятливі для багатьох рослин. Нам все важче отримати стабільні врожаї капусти, огірків, картоплі. На жаль, такі тенденції і надалі посилюватимуться. То ж мусимо адаптуватись до нових умов

- підсумувала Балабух.

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