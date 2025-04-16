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Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

Киев • УНН

 • 32232 просмотра

Весна 2025 года началась с аномального тепла и дефицита осадков. Климатолог Вера Балабух прогнозирует жаркое лето с усиленной пожарной опасностью и новыми температурными рекордами.

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

Весна 2025 года в Украине началась с аномальной погоды - теплые температуры, дефицит осадков и раннее пробуждение природы стали продолжением климатических изменений, которые все больше влияют на погодные условия в Украине. Климатолог Вера Балабух рассказала журналисту УНН, что еще в марте фиксировались серьезные отклонения от нормы, а впереди - жаркое и сухое лето, которое может сопровождаться усиленной пожарной опасностью и новыми температурными рекордами.

Аномальный март: тепло и без осадков

По словам Балабух, как и прогнозировалось, март стал аномально теплым и сухим. Средняя температура воздуха оказалась на 3,5-5 градусов выше климатической нормы.

Средние за месяц значения температуры воздуха менялись от 6-6,5 градусов в северных, северо-восточных областях страны до 8 градусов и выше на юге Одесской области. Такая аномально высокая температура воздуха была обусловлена высокими значениями минимальной и, особенно, максимальной температуры, которая в отдельные дни превышала 20 градусов

- рассказала эксперт.

Кроме того, Балабух пояснила, что преобладание антициклональной погоды в течение месяца обусловило дефицит осадков почти на всей территории страны. В центральных и южных областях за месяц выпало меньше половины месячной нормы осадков. Антициклональная погода способствовала и уменьшению скорости ветра в марте.

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Арктическое вторжение в первой декаде апреля привело к снижению температуры воздуха. И хотя средняя за сутки температура воздуха в этот период оставалась положительной, однако минимальная температура ночью опускалась до 5-6, а местами и 7 градусов мороза. Как следствие, первая декада апреля оказалась на 1-4 градуса ниже нормы

- добавила эксперт.

Также, климатолог отметила, что теплые воздушные массы, которые перемещаются в Украину, будут способствовать существенному повышению температуры. Поэтому ожидается, что вторая декада апреля будет на 2-3 градуса выше нормы, а средняя температура на значительной части страны превысит 15 градусов. 

Обычно такая температура характерна для летнего периода. Поэтому нас ждут летние дни. Но расслабляться не стоит. В этот период погода очень изменчива и кратковременные похолодания также возможны

- рассказала Балабух.

Эксперт рассказала, что в этом году весна в Украине была ранней. Уже в январе и декабре наблюдались температуры выше 0 градусов, что позволило распускаться почкам на деревьях и цвести первоцветам. Только в феврале зима вернулась, но ненадолго.

Что ждет летом: жара, засуха и пожарная опасность

Лето 2025 года в Украине, по словам климатолога, ожидается жарким и сухим.

По данным расчетов мировых прогностических центров средняя за сезон температура воздуха летом ожидается на 2 градуса выше нормы. Осадков летом может выпасть меньше нормы. Поэтому сухая и жаркая погода будет способствовать усилению пожарной опасности

- пояснила Балабух.

Климатолог также отметила, что температурные рекорды и погодные аномалии отмечаются каждое лето, и лето 2025 года, вероятно, не будет исключением.

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Что касается предельной температуры, то, как подчеркнула эксперт, точное прогнозирование этого невозможно на длительный срок. Сезонные прогнозы могут лишь указать на общие тенденции температуры и количества осадков, тогда как точные данные можно получить лишь за несколько суток до события.

Климатические вызовы: влияние на урожаи

Климатолог также предупредила, что изменение климата, в частности повышение температуры, ведет к изменению природных зон, что негативно сказывается на выращивании определенных культур. 

Дефицит осадков и продолжительные жаркие периоды неблагоприятны для многих растений. Нам все труднее получить стабильные урожаи капусты, огурцов, картофеля. К сожалению, такие тенденции и в дальнейшем будут усиливаться. Поэтому должны адаптироваться к новым условиям

- подытожила Балабух.

Украинцев ожидает весенняя неделя: Пасха будет теплой14.04.25, 12:55 • 3989 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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