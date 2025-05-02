Нещодавні заморозки вже мають негативний вплив на врожайність у кількох регіонах України - Мінагрополітики

Нещодавні заморозки вже мають негативний вплив на сільськогосподарські культури в центрально-східній частині України. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу у Медіацентрі Україна, передає кореспондент УНН.

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За його словами, квітневе похолодання, що тривало близько тижня, не мало суттєвого впливу на майбутній урожай. Багато культур на той момент ще не були висіяні, а частина — не зійшла. А в озимих культур був ще рівень вегетації, в який вони ще повністю не ввійшли.

Тепер, коли дивимося на заморозок короткостроковий, який був днями, на жаль, дійсно він вже має певний негативний ефект в певних регіонах. Не у всіх, але, наприклад, в нас вже є перша інформація, що на Дніпропетровщині, частково на Чернігівщині, тобто центрально-східна частина попала під цю хвилю. І там, де вже культури були в активній стадії вегетації, наприклад, це могло вплинути на ярий ячмінь чи озимий ріпак, який майже зацвітає, є такими хвилями негативні наслідки. Чи це призведе до повної загибелі в тих регіонах тих певних культур — поки що важко оцінити - пояснив Висоцький.

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Також він додав, що необхідно ще хоча б ще тиждень часу, щоб зрозуміти чи зможуть рослини відновитися, а потім продовжувати розвиватися.

Цей заморозок все одно негативно вплине на кінцеву врожайність, вона в цих регіонах і цих культурах не буде максимальною, але знову ж це повна втрата, чи це певне зниження врожайності — поки складно сказати - підсумував заступник міністра.

Нагадаємо

Раніше Мінагрополітики повідомляло, що під час весняної посівної в Україні засіяли вже 3,2 млн га ярих зернових та зернобобових культур, або 56,1% від запланованих площ.