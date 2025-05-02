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Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на урожайность в нескольких регионах Украины - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на сельскохозяйственные культуры в Днепропетровской и Черниговской областях. Особенно это касается ярового ячменя и озимого рапса.

Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на урожайность в нескольких регионах Украины - Минагрополитики

Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на сельскохозяйственные культуры в центрально-восточной части Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга в Медиацентре Украина, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, апрельское похолодание, длившееся около недели, не оказало существенного влияния на будущий урожай. Многие культуры на тот момент еще не были высеяны, а часть - не взошла. А у озимых культур был еще уровень вегетации, в который они еще полностью не вошли.

Теперь, когда смотрим на краткосрочный заморозок, который был на днях, к сожалению, действительно он уже имеет определенный негативный эффект в определенных регионах. Не во всех, но, например, у нас уже есть первая информация, что на Днепропетровщине, частично на Черниговщине, то есть центрально-восточная часть попала под эту волну. И там, где уже культуры были в активной стадии вегетации, например, это могло повлиять на яровой ячмень или озимый рапс, который почти зацветает, есть такими волнами негативные последствия. Приведет ли это к полной гибели в тех регионах тех определенных культур - пока трудно оценить

- пояснил Высоцкий.

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов02.05.25, 13:48 • 12443 просмотра

Также он добавил, что необходимо еще хотя бы неделю времени, чтобы понять, смогут ли растения восстановиться, а затем продолжать развиваться.

Этот заморозок все равно негативно повлияет на конечную урожайность, она в этих регионах и этих культурах не будет максимальной, но опять же это полная потеря, или это определенное снижение урожайности - пока сложно сказать

- подытожил заместитель министра.

Напомним

Ранее Минагрополитики сообщало, что во время весенней посевной в Украине засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, или 56,1% от запланированных площадей.

Алина Волянская

Алина Волянская

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