Наслідки посухи та заморозків в Україні: втрати врожаю фруктів місцями сягають 100%
Київ • УНН
Посуха та заморозки призвели до значних втрат врожаю фруктів в Україні, особливо кісточкових. Втрати абрикосів сягають 100% в окремих господарствах, ціни зростуть на 30%.
Найбільше через стихійні природні явища постраждали плодові кісточкові дерева. Але не всі - якщо з абрикосами ситуація складна, то з вишнею та черешнею у межах до 50%.
Передає УНН із посиланням на брифінг заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.
Деталі
Український врожай втрачає через відносну посуху та заморозки. Найбільше постраждали плодові кісточкові дерева. За словами Дениса Марчука, представника Всеукраїнської аграрної ради:
По деяких господарствах втрати 100%, зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси та персики.
Але за словами фахівця, у випадку вишні та черешні, це близько 30-50% втрат по господарствах.
Частково постраждали груші, яблуні, - зазначив він.
Тож ідеться про здорожчання цін.
В середньому, більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати
Він додав, що не виправдалися надіх врівноважити ситуацію за рахунок імпорту.
Навіть хотілося б сподіватися на імпорт, який міг би частково врівноважити цінову позицію, але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які могли б везти на територію України, теж втратили
Нагадаємо
Квітневі заморозки найбільше вдарили по абрикосах, а ціни на персики влітку можуть зрости на 20-25%. Також є втрати врожаю лохини та яблук.
За даними Держстату, споживча інфляція в Україні зросла до 15,1% у квітні. Найбільше подорожчали свинина та фрукти.