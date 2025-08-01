Оззі Осборна поховали у саду його особняка в Англії
Київ • УНН
Фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна поховали 31 липня в саду його особняка в графстві Бакінгемшир. Церемонія пройшла у вузькому колі родичів та близьких друзів, включаючи Джеймса Хетфілда та Елтона Джона.
Оззі Осборн був похований у саду власного особняка в графстві Бакінгемшир в Англії відповідно до своєї останньої волі. Церемонія пройшла 31 липня у вузькому колі родичів та близьких друзів. Про це інформує видання Daily Mail, передає УНН.
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Зазначається, що фронтмена Black Sabbath поховано недалеко від озера в самому центрі великого маєтку площею 250 акрів недалеко від Джеррардс-Крос.
Як пише видання, серед присутніх на похоронах був фронтмен Metallica Джеймс Хетфілд і сер Елтон Джон.
Вдову Оззі Шерон, 72 роки, підтримали їхні діти Джек, Келлі та Емі. Також іх супроводжував син Оззі Луї від першого шлюбу з Тельмою Райлі.
У траурній процесії, що пройшла центром Бірмінгема, взяли участь тисячі шанувальників.
Нагадаємо
22 липня стало відомо, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту для шанувальників.