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Оззі Осборна поховали у саду його особняка в Англії

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна поховали 31 липня в саду його особняка в графстві Бакінгемшир. Церемонія пройшла у вузькому колі родичів та близьких друзів, включаючи Джеймса Хетфілда та Елтона Джона.

Оззі Осборна поховали у саду його особняка в Англії

Оззі Осборн був похований у саду власного особняка в графстві Бакінгемшир в Англії відповідно до своєї останньої волі. Церемонія пройшла 31 липня у вузькому колі родичів та близьких друзів. Про це інформує видання Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що фронтмена Black Sabbath поховано недалеко від озера в самому центрі великого маєтку площею 250 акрів недалеко від Джеррардс-Крос.

Як пише видання, серед присутніх на похоронах був фронтмен Metallica Джеймс Хетфілд і сер Елтон Джон.

Вдову Оззі Шерон, 72 роки, підтримали їхні діти Джек, Келлі та Емі. Також іх супроводжував син Оззі Луї від першого шлюбу з Тельмою Райлі.

У траурній процесії, що пройшла центром Бірмінгема, взяли участь тисячі шанувальників.

Нагадаємо

22 липня стало відомо, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту для шанувальників.  

Віта Зеленецька

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