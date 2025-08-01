Оззи Осборн похоронен в саду своего особняка в Англии
Киев • УНН
Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн был похоронен 31 июля в саду своего особняка в графстве Бакингемшир. Церемония прошла в узком кругу родственников и близких друзей, включая Джеймса Хетфилда и Элтона Джона.
Оззи Осборн был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир в Англии в соответствии со своей последней волей. Церемония прошла 31 июля в узком кругу родственников и близких друзей. Об этом информирует издание Daily Mail, передает УНН.
Детали
Отмечается, что фронтмен Black Sabbath похоронен недалеко от озера в самом центре большого поместья площадью 250 акров недалеко от Джеррардс-Кросс.
Как пишет издание, среди присутствующих на похоронах был фронтмен Metallica Джеймс Хетфилд и сэр Элтон Джон.
Вдову Оззи Шэрон, 72 года, поддержали их дети Джек, Келли и Эми. Также их сопровождал сын Оззи Луи от первого брака с Тельмой Райли.
В траурной процессии, прошедшей по центру Бирмингема, приняли участие тысячи поклонников.
Напомним
22 июля стало известно, что звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников.