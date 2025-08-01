путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини

В архівах МЗС Німеччини знайдено документи, що підтверджують територіальні претензії путіна до Криму, східної України та Казахстану ще в 1994 році. Екс-генконсул Німеччини в Санкт-Петербурзі повідомив, що путін заявляв про належність цих територій до росії.