путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 27867 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 46980 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 124673 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 68822 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
31 липня, 10:17 • 73941 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 69971 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 240378 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 277428 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 113792 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 97954 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.1м/с
73%
746мм
Популярнi новини
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 26178 перегляди
У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 15Photo31 липня, 16:52 • 6582 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 6494 перегляди
Атака рф на Київ 31 липня: Ткаченко заявив, що серед 15 загиблих - двоє дітей17:50 • 5026 перегляди
США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо19:21 • 12095 перегляди
Публікації
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 26246 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 27864 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 240377 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 277427 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 203031 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 6522 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 26246 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 133573 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 194357 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 249454 перегляди
Актуальне
Fox News
Facebook
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
WhatsApp

путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В архівах МЗС Німеччини знайдено документи, що підтверджують територіальні претензії путіна до Криму, східної України та Казахстану ще в 1994 році. Екс-генконсул Німеччини в Санкт-Петербурзі повідомив, що путін заявляв про належність цих територій до росії.

путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини

В архівах МЗС Німеччини знайдено документи, в яких йдеться про те, що очільник кремля володимир путін ще в 1994 році не визнавав кордонів рф та висловлював територіальні претензії щодо Криму, східної України й Казахстану. Про це інформує УНН з посиланням на видання Der Spiegel.

Деталі

За словами екс-генерального консула Німеччини в Санкт-Петербурзі, 14 січня 1994 року президент рф володимир путін "з наголосом" повторив те, що вже говорив йому раніше: "Крим, схід України та північ Казахстану - щонайменше ці території - ніколи не були чужими країнами для росії, а завжди були частиною російської території". 

Дипломат також зазначив, що путін апелював до "національного почуття" росіян, яке, за його словами, німцям "мабуть, важко зрозуміти".

Цей коментар німецького дипломата міститься у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії. 

Нагадаємо

Президент Нікарагуа Даніель Ортега підтримав визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України "частинами" росії. У листі до володимира путіна він заявив, що ці області начебто є "невід'ємною" частиною рф.

рф прагне знищити Україну, маскуючи війну під "захист інтересів" - Єрмак29.07.25, 13:29 • 3344 перегляди

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Шпіґель
Херсонська область
Німеччина
Крим
Україна
Казахстан