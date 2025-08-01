путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини
Київ • УНН
В архівах МЗС Німеччини знайдено документи, що підтверджують територіальні претензії путіна до Криму, східної України та Казахстану ще в 1994 році. Екс-генконсул Німеччини в Санкт-Петербурзі повідомив, що путін заявляв про належність цих територій до росії.
В архівах МЗС Німеччини знайдено документи, в яких йдеться про те, що очільник кремля володимир путін ще в 1994 році не визнавав кордонів рф та висловлював територіальні претензії щодо Криму, східної України й Казахстану. Про це інформує УНН з посиланням на видання Der Spiegel.
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За словами екс-генерального консула Німеччини в Санкт-Петербурзі, 14 січня 1994 року президент рф володимир путін "з наголосом" повторив те, що вже говорив йому раніше: "Крим, схід України та північ Казахстану - щонайменше ці території - ніколи не були чужими країнами для росії, а завжди були частиною російської території".
Дипломат також зазначив, що путін апелював до "національного почуття" росіян, яке, за його словами, німцям "мабуть, важко зрозуміти".
Цей коментар німецького дипломата міститься у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії.
Нагадаємо
Президент Нікарагуа Даніель Ортега підтримав визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України "частинами" росії. У листі до володимира путіна він заявив, що ці області начебто є "невід'ємною" частиною рф.
рф прагне знищити Україну, маскуючи війну під "захист інтересів" - Єрмак29.07.25, 13:29 • 3344 перегляди