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рф прагне знищити Україну, маскуючи війну під "захист інтересів" - Єрмак

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росія прагне знищити Україну, маскуючи війну під "захист своїх інтересів". Він зазначив, що рф отримує допомогу від КНДР та Ірану, а також обходить санкції за допомогою інших країн Глобального Півдня.

рф прагне знищити Україну, маскуючи війну під "захист інтересів" - Єрмак

російська федерація хоче знищити Україну, маскуючи війну під "захист своїх інтересів". Це основний інтерес кремля, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У кремлі далі пропагують стратегію знищення України як держави. Бо це єдиний "російський інтерес". Таке нахабство можливе тільки тому, що росія отримує пряму допомогу від кндр та ірану. Та обходить санкції за допомогою інших країн Глобального півдня

- написав Єрмак у Telegram.

Він додав, що "терорист з розбитим обличчям говорить інакше".

Сьогодні росія кидає виклик не тільки Україні та Європі, але й США. Режим путіна не здатен зупинити війну - це можливо через силу, шляхом розбитого обличчя диктатури

- резюмував голова Офісу президента України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.

Також УНН з посиланням на CNN повідомляв, що у кремлі насміхаються з президента США і всіма засобами дають зрозуміти, що не зупиняться, доки не досягнуть цілей так званої "сво" на території України.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Північна Корея
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Tesla
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