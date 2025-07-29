рф стремится уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту интересов" – Ермак

российская федерация хочет уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту своих интересов". Это основной интерес Кремля, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В кремле продолжают пропагандировать стратегию уничтожения Украины как государства. Потому что это единственный "российский интерес". Такая наглость возможна только потому, что россия получает прямую помощь от КНДР и Ирана. И обходит санкции с помощью других стран Глобального Юга - написал Ермак в Telegram.

Он добавил, что "террорист с разбитым лицом говорит иначе".

Сегодня Россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и США. Режим Путина не способен остановить войну – это возможно через силу, путем разбитого лица диктатуры - резюмировал глава Офиса президента Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для РФ по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.

Также УНН со ссылкой на CNN сообщал, что в Кремле насмехаются над президентом США и всеми средствами дают понять, что не остановятся, пока не достигнут целей так называемой "СВО" на территории Украины.