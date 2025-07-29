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рф стремится уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту интересов" – Ермак

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россия стремится уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту своих интересов". Он отметил, что рф получает помощь от КНДР и Ирана, а также обходит санкции с помощью других стран Глобального Юга.

рф стремится уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту интересов" – Ермак

российская федерация хочет уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту своих интересов". Это основной интерес Кремля, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В кремле продолжают пропагандировать стратегию уничтожения Украины как государства. Потому что это единственный "российский интерес". Такая наглость возможна только потому, что россия получает прямую помощь от КНДР и Ирана. И обходит санкции с помощью других стран Глобального Юга

- написал Ермак в Telegram.

Он добавил, что "террорист с разбитым лицом говорит иначе".

Сегодня Россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и США. Режим Путина не способен остановить войну – это возможно через силу, путем разбитого лица диктатуры

- резюмировал глава Офиса президента Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для РФ по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.

Также УНН со ссылкой на CNN сообщал, что в Кремле насмехаются над президентом США и всеми средствами дают понять, что не остановятся, пока не достигнут целей так называемой "СВО" на территории Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Северная Корея
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина
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