Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN

На сьогоднішній день Україна переживає чи не найважчий етап повномасштабної війни з російською федерацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

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Як йдеться у публікації, російські окупаційні війська активно наближаються до ключових пунктів оборони ЗСУ на сході України. Йдеться про міста Куп’янськ, Костянтинівку, Покровськ.

Якщо Україна втратить ці населені пункти, це суттєво вдарить по її здатності вести оборону на сході. У такому випадку Сили оборони України будуть змушені перевести лінію стримування російського наступу до міст Краматорськ і Слов’янськ.

Тим часом росія не сприймає всерйоз скорочення терміну для припинення війни, який Трамп оголосив для путіна. У кремлі насміхаються з президента США і всіма засобами дають зрозуміти, що не зупиняться, доки не досягнуть цілей так званої "сво" на території України.

У такому випадку це може підірвати імідж і авторитет Трампа як "сильного політика" і стати ще одним підтвердженням акроніма TACO ("Trump Always Chickens Out" - "Трамп завжди відступає"), йдеться в публікації.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.

До того Трамп висловив розчарування володимиром путіним після ракетних ударів по Києву. Він заявив, що розглядає можливість скорочення 50-денного терміну для росії щодо угоди про припинення вогню в Україні.