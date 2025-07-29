Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
Ексклюзив
08:00 • 6044 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
06:30 • 23105 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
05:00 • 17517 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
28 липня, 17:54 • 32315 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 112245 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 71443 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 133954 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:12 • 67410 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
28 липня, 10:55 • 60625 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
28 липня, 09:50 • 51765 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
42%
742мм
Популярнi новини
ISW: путін не піде на поступки у війні, щоб не ставити під сумнів доцільність воєнної кампанії в Україні29 липня, 00:18 • 23783 перегляди
Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський29 липня, 00:46 • 14227 перегляди
Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю29 липня, 01:17 • 23599 перегляди
Директор приватної компанії привласнив майже півмільйона грн на модульних будинках для постраждалих29 липня, 03:15 • 12050 перегляди
Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN08:39 • 7774 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися06:30 • 23091 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 112230 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 101866 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 28 липня, 12:53 • 117353 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 133947 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Косюк Юрій Анатолійович
Білл Клінтон
Пем Бонді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Крим
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 81369 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 135991 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 73748 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 72979 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 67894 перегляди
Актуальне
Forbes
Leopard 2
The New York Times
Вашингтон пост
Truth Social

Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN

Київ • УНН

 • 8786 перегляди

Україна переживає найважчий етап повномасштабної війни, оскільки російські війська наближаються до Куп’янська, Костянтинівки та Покровська. Втрата цих міст змусить ЗСУ перенести лінію оборони до Краматорська та Слов’янська.

Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN

На сьогоднішній день Україна переживає чи не найважчий етап повномасштабної війни з російською федерацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як йдеться у публікації, російські окупаційні війська активно наближаються до ключових пунктів оборони ЗСУ на сході України. Йдеться про міста Куп’янськ, Костянтинівку, Покровськ.

Якщо Україна втратить ці населені пункти, це суттєво вдарить по її здатності вести оборону на сході. У такому випадку Сили оборони України будуть змушені перевести лінію стримування російського наступу до міст Краматорськ і Слов’янськ.

Тим часом росія не сприймає всерйоз скорочення терміну для припинення війни, який Трамп оголосив для путіна. У кремлі насміхаються з президента США і всіма засобами дають зрозуміти, що не зупиняться, доки не досягнуть цілей так званої "сво" на території України.

У такому випадку це може підірвати імідж і авторитет Трампа як "сильного політика" і стати ще одним підтвердженням акроніма TACO ("Trump Always Chickens Out" - "Трамп завжди відступає"), йдеться в публікації.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.

До того Трамп висловив розчарування володимиром путіним після ракетних ударів по Києву. Він заявив, що розглядає можливість скорочення 50-денного терміну для росії щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітика
Покровськ
Слов'янськ
Дональд Трамп
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9