На сегодняшний день Украина переживает, пожалуй, самый тяжелый этап полномасштабной войны с российской федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как говорится в публикации, российские оккупационные войска активно приближаются к ключевым пунктам обороны ВСУ на востоке Украины. Речь идет о городах Купянск, Константиновка, Покровск.

Если Украина потеряет эти населенные пункты, это существенно ударит по ее способности вести оборону на востоке. В таком случае Силы обороны Украины будут вынуждены перевести линию сдерживания российского наступления к городам Краматорск и Славянск.

Тем временем россия не воспринимает всерьез сокращение срока для прекращения войны, который Трамп объявил для путина. В кремле насмехаются над президентом США и всеми средствами дают понять, что не остановятся, пока не достигнут целей так называемой "сво" на территории Украины.

В таком случае это может подорвать имидж и авторитет Трампа как "сильного политика" и стать еще одним подтверждением акронима TACO ("Trump Always Chickens Out" - "Трамп всегда отступает"), говорится в публикации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для РФ по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.

До этого Трамп выразил разочарование Владимиром Путиным после ракетных ударов по Киеву. Он заявил, что рассматривает возможность сокращения 50-дневного срока для России по соглашению о прекращении огня в Украине.