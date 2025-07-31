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У Нікарагуа заявили, що підтримують російську окупацію територій України

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Нікарагуа Даніель Ортега підтримав визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України «частинами» росії. У листі до володимира путіна він заявив, що ці області начебто є «невід'ємною» частиною рф.

У Нікарагуа заявили, що підтримують російську окупацію територій України

Президент Нікарагуа Даніель Ортега підтримав визнання Донецької, Херсонської, Луганської й Запорізької області України "частинами" росії. Про це він зазначив у листі "послання підтримки і солідарності" кремлівському керманичу володимиру путіну.

Передає УНН із посиланням на Consejo de Comunicación та El 19 digital.

Деталі

У своєму посланні президенту росії володимиру путіну, президент Нікарагуа Даніель Ортега та представниця урядової верхівки цієї країни заявили, що українські території, а саме - Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області України - нібито вже є "невід'ємною" частиною рф. У листі підписалися як Даніель Ортега, так і його дружина, співпрезидентка Нікарагуа Росаріо Мурільйо.

Як вказується у цьому посланні солідарності, кремль підтримується лідерами Нікарагуа, у так званому "світлі героїчної боротьби" проти "підтримуваної НАТО" України. 

У листі зокрема також вказано, що представники Нікарагуа, "впевнені в перемозі" росії над так званими "силами зла". Також звернення зазначає, що агресія рф проти України є "операцію на захист життя" народу росії і "на захист законних територій Росії".

Нагадаємо

Парламент Нікарагуа схвалив конституційну реформу, яка встановлює систему співпрезидентства для подружжя Ортега. Зміни надають їм контроль над усіма гілками влади.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров зустрівся з президентом Нікарагуа Даніелем Ортегою, висловивши жаль з приводу санкцій США. 

Ігор Тележніков

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