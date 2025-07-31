В Никарагуа заявили, что поддерживают российскую оккупацию территорий Украины
Киев • УНН
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины «частями» России. В письме к Владимиру Путину он заявил, что эти области якобы являются «неотъемлемой» частью РФ.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины «частями» России. Об этом он заявил в письме «послания поддержки и солидарности» кремлевскому правителю Владимиру Путину.
Передает УНН со ссылкой на Consejo de Comunicación и El 19 digital.
Детали
В своем послании президенту России Владимиру Путину, президент Никарагуа Даниэль Ортега и представительница правительственной верхушки этой страны заявили, что украинские территории, а именно - Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины - якобы уже являются «неотъемлемой» частью РФ. В письме подписались как Даниэль Ортега, так и его жена, сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо.
Как указывается в этом послании солидарности, Кремль поддерживается лидерами Никарагуа, в так называемом «свете героической борьбы» против «поддерживаемой НАТО» Украины.
В письме, в частности, также указано, что представители Никарагуа «уверены в победе» России над так называемыми «силами зла». Также обращение отмечает, что агрессия РФ против Украины является «операцией в защиту жизни» народа России и «в защиту законных территорий России».
Напомним
Парламент Никарагуа одобрил конституционную реформу, которая устанавливает систему сопрезидентства для супругов Ортега. Изменения предоставляют им контроль над всеми ветвями власти.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, выразив сожаление по поводу санкций США.