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Вирок основним свободам: парламент Нікарагуа схвалив нову конституцію, президент контролюватиме усі повноваження держави

Київ • УНН

 • 23505 перегляди

Парламент Нікарагуа схвалив конституційну реформу, яка встановлює систему співпрезидентства для подружжя Ортега. Зміни надають їм контроль над усіма гілками влади та подовжують президентський термін до 6 років.

Уряд Нікарагуа зміцнив владу президента Даніеля Ортеги, коли він вніс поправки до конституції, - це надає Ортезі та його дружині Росаріо Мурільйо "абсолютну владу".

Передає УНН із посиланням на Prensa Latina.

Поправка до Конституції, запропонована президентом Ортегою і одноголосно схвалена під час другого й останнього голосування Національною асамблеєю (парламентом) Нікарагуа, встановлює, що президентство республіки складатиметься з співпрезидентів чоловіка та жінки, які обиратимуться загальним голосуванням.

У парламентському комюніке зазначається, що нова конституція консолідує революційну державу і зміцнює модель прямої демократії, в якій народ є президентом.

Довідково

79-річний Ортега перебуває при владі з 2007 року та керує Нікарагуа з 2017 року разом зі своєю дружиною, віце-президентом Розаріо Мурільо, на тлі звинувачень у фальсифікаціях на виборах та ліквідації опозиції.

Ортега перебуває під санкціями Заходу за порушення прав людини.

Зазначається, що він сам запропонував реформу, яка подовжує президентський термін центральноамериканської країни з п'яти до шести років. Це дає колишньому партизану та його 73-річній дружині повноваження координувати роботу всіх законодавчих, судових, виборчих і наглядових органів, які раніше були незалежними згідно з конституцією.

Нова Велика хартія вольностей захищає революційну державу від зрадників, які загрожують суверенітету, соціальній справедливості та миру...Ми визнаємо права корінних народів і нащадків африканців, ми підтверджуємо і захищаємо завоювання нашої революції

- підкреслює законодавчий орган Нікарагуа у своєму документі.

Президент Республіки очолюватиме Уряд і, як Глава Держави,  - їх не називають державними органами - контролю та нагляду, регіональні та муніципальні, на відповідність вищим інтересам нікарагуанського народу і тому, що встановлено в Конституції.

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Крім того, що президент Нікарагуа координуватиме законодавчі, судові, виборчі "органи", він також є верховним главою нікарагуанської армії, національної поліції та міністерства внутрішніх справ.

Заява Групи експертів Ради ООН з прав людини

 Група експертів ООН з прав людини в Нікарагуа в середу засудила, що реформи, схвалені в Політичній конституції Нікарагуа, є "смертним вироком верховенству закону та основним свободам".

Даніель Ортега і Росаріо Мурільйо освятили і зміцнили свою абсолютну владу. .. Тепер вони контролюють судову систему, законодавчий орган і виборчий апарат, маючи повноваження призупиняти всі права, задіювати армію в поліцейських операціях і використовувати так звану "добровільну поліцію" як ударні війська

- попередив угорський адвокат Рід Броді, член Групи експертів з прав людини в Нікарагуа.

Регіональний офіс Верховного комісара ООН з прав людини для Центральної Америки висловив у заяві свою "глибоку стурбованість", враховуючи, що реформа "поглиблює невдачі в громадянських і політичних свободах" у центральноамериканській країні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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