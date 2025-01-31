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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приговор основным свободам: парламент Никарагуа одобрил новую конституцию, президент будет контролировать все полномочия государства

Приговор основным свободам: парламент Никарагуа одобрил новую конституцию, президент будет контролировать все полномочия государства

Киев  •  УНН

 • 6994 просмотра

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Парламент Никарагуа одобрил конституционную реформу, которая устанавливает систему сопрезидентства для супругов Ортега. Изменения предоставляют им контроль над всеми ветвями власти и продлевают президентский срок до 6 лет.

Правительство Никарагуа укрепило власть президента Даниэля Ортеги, когда он внес поправки в конституцию, - это предоставляет Ортеге и его жене Росарио Мурильо «абсолютную власть».

Передает УНН со ссылкой на Prensa Latina.

Поправка к Конституции, предложенная президентом Ортегой и единогласно одобренная во время второго и последнего голосования Национальной ассамблеей (парламентом) Никарагуа, устанавливает, что президентство республики будет состоять из сопрезидентов мужчины и женщины, которые будут избираться всеобщим голосованием.

В парламентском коммюнике отмечается, что новая конституция консолидирует революционное государство и укрепляет модель прямой демократии, в которой народ является президентом.

Справочно

79-летний Ортега находится у власти с 2007 года и руководит Никарагуа с 2017 года вместе со своей женой, вице-президентом Розарио Мурильо, на фоне обвинений в фальсификациях на выборах и ликвидации оппозиции.

Ортега находится под санкциями Запада за нарушение прав человека.

Отмечается, что он сам предложил реформу, которая продлевает президентский срок центральноамериканской страны с пяти до шести лет. Это дает бывшему партизану и его 73-летней жене полномочия координировать работу всех законодательных, судебных, избирательных и надзорных органов, которые ранее были независимыми согласно конституции.

Новая Великая хартия вольностей защищает революционное государство от предателей, которые угрожают суверенитету, социальной справедливости и миру... Мы признаем права коренных народов и потомков африканцев, мы подтверждаем и защищаем завоевания нашей революции

- подчеркивает законодательный орган Никарагуа в своем документе.

Президент Республики будет возглавлять Правительство и, как Глава Государства,  - их не называют государственными органами - контроля и надзора, региональные и муниципальные, на соответствие высшим интересам никарагуанского народа и тому, что установлено в Конституции.

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Помимо того, что президент Никарагуа будет координировать законодательные, судебные и избирательные «органы», он также является верховным главой никарагуанской армии, национальной полиции и министерства внутренних дел.

Заявление Группы экспертов Совета ООН по правам человека

 Группа экспертов ООН по правам человека в Никарагуа в среду осудила, что реформы, одобренные в Политической конституции Никарагуа, являются «смертным приговором верховенству закона и основным свободам».

Даниэль Ортега и Росарио Мурильо освятили и укрепили свою абсолютную власть. ... Теперь они контролируют судебную систему, законодательный орган и избирательный аппарат, имея полномочия приостанавливать все права, задействовать армию в полицейских операциях и использовать так называемую «добровольную полицию» как ударные войска

- предупредил венгерский адвокат Рид Броди, член Группы экспертов по правам человека в Никарагуа.

Региональный офис Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Америки выразил в заявлении свою «глубокую обеспокоенность», учитывая, что реформа «углубляет неудачи в гражданских и политических свободах» в центральноамериканской стране.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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