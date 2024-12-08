Конец диктатуры Асада свидетельствует о слабости россии и Ирана - глава дипломатии ЕС
Киев • УНН
Повстанцы захватили Дамаск и президентский дворец, Башар Асад бежал из столицы. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала падение режима Асада свидетельством слабости россии и Ирана.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что это является позитивным событием и свидетельствует о слабости россии и Ирана. Об этом Каллас написала в соцсети Х, передает УНН.
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"Конец диктатуры Асада является позитивным и долгожданным событием. Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада, россии и Ирана. Наш приоритет-обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе", - написала Каллас.
Напомним
На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада.
Альянс повстанцев, добившийся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором убегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.
Великобритания, Франция и Турция отреагировали свержение режима Башара Асада в Сирии.