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лавров в рамках Латинського турне відвідав диктатора Ортегу в Нікарагуа

лавров в рамках Латинського турне відвідав диктатора Ортегу в Нікарагуа

Київ • УНН

 • 497916 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров зустрівся з президентом Нікарагуа Даніелем Ортегою, висловивши жаль з приводу санкцій США. Про це пише АР, передає УНН.

В останні роки уряд Ортеги фактично заарештував усіх внутрішніх політичних опонентів, а також священиків та єпископа.

9 лютого уряд Ортеги звільнив з в'язниць 222 діячів опозиції та депортував їх, заявивши, що їхнє нікарагуанське громадянство буде анульоване, а майно конфісковано.

У середу Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти трьох нікарагуанських суддів, які позбавили 222 вигнаних противників громадянства.

Деталі

Ортега сказав лаврову, що його уряд не стурбований санкціями США.

"У нас уже є сотні чиновників під санкціями... це більше не викликає у них ні занепокоєння, ні страху", - зауважив Ортега.

лавров відповів, що "особи, які перебувають під санкціями в росії, сприймають це як визнання їхньої ефективності" у захисті російських інтересів.

лавров повторив наратив росії про експансіонізм Заходу і сказав, що очікує, що Нікарагуа "стане міцною опорою в світі, що формується", додавши, що "багатополярність — це процес, який неможливо зупинити".

Що передувало

лавров розпочав свій тур Латинською Америкою в понеділок із зупинки в Бразилії, де адміністрація президента Луїса Інасіу Лули да Сілви прагне одночасно розвивати зв'язки з Китаєм, Європою та США, зберігаючи при цьому відчинені двері для росії.

Під час візиту до Дубаї Лула заявив, що росія та Україна поділяють відповідальність за війну.

У вівторок лавров зустрівся з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і має відвідати незабаром Кубу.

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