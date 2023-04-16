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Бразилія порушила питання про посередництво у війні з Китаєм та ОАЕ

Бразилія порушила питання про посередництво у війні з Китаєм та ОАЕ

Київ • УНН

 • 662146 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Бразилії в неділю заявив, що обговорював спільне посередництво у війні в Україні з Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами, звинувативши США та Європу у затягуванні конфлікту. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва, який завершував офіційний візит до Китаю та ОАЕ , заявив, що обидві країни та інші країни мають приєднатися до «політичної G20», щоб спробувати покласти край війні.

Ветеран лівих, якого звинувачували у надмірній симпатії до президента росії, також зауважив, що війну викликали «рішення, прийняті двома країнами».

«Президент путін не висуває жодних ініціатив, щоби зупинити війну. Зеленський з України не висуває жодних ініціатив, щоб зупинити війну», - сказав Лула журналістам в Абу-Дабі.

«Європа і США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тому вони мають сісти за стіл і сказати: «Досить».
Перебуваючи в Китаї, Лула звинуватив Вашингтон у заохоченні війни шляхом постачання зброї Україні.

Він також обрушився з критикою на домінування долара у світовій торгівлі, закликавши запровадити нову валюту для розрахунків між країнами БРІКС — Бразилією, росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою.

Додамо

На відміну від західних держав, ні Китай, ні Бразилія не запровадили санкції проти Москви у зв'язку із вторгненням росії до України у лютому 2022 року. ОАЕ зберігають нейтральну позицію у конфлікті.

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