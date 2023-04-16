Бразилия подняла вопрос о посредничестве в войне с Китаем и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Бразилии в воскресенье заявил, что обсуждал совместное посредничество в войне в Украине с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами, обвинив США и Европу в затягивании конфликта. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Президент Луис Инасио Лула да Силва, который завершал официальный визит в Китай и ОАЭ, заявил, что обе страны и другие страны должны присоединиться к «политической G20», чтобы попытаться положить конец войне.
Ветеран левых, которого обвиняли в чрезмерной симпатии к президенту россии, также отметил, что войну вызвали «решения, принятые двумя странами».
«Президент путин не выдвигает никаких инициатив, чтобы остановить войну. Зеленский из Украины не выдвигает никаких инициатив, чтобы остановить войну», - сказал Лула журналистам в Абу-Даби.
«Европа и США продолжают вносить свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол и сказать: «Хватит».
Находясь в Китае, Лула обвинил Вашингтон в поощрении войны путем поставок оружия Украине.
Он также обрушился с критикой на доминирование доллара в мировой торговле, призвав ввести новую валюту для расчетов между странами БРИКС — Бразилией, россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.
Добавим
В отличие от западных государств, ни Китай, ни Бразилия не ввели санкции против Москвы в связи с вторжением россии в Украину в феврале 2022 года. ОАЭ сохраняют нейтральную позицию в конфликте.