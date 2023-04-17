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лавров прибув з візитом до Бразилії, попри спроби президента Лули просувати мир у війні

лавров прибув з візитом до Бразилії, попри спроби президента Лули просувати мир у війні

Київ • УНН

 • 680326 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров прибув до бразильської столиці у понеділок, коли президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва просуває дипломатичний підхід до миру в Україні. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Зустріч лаврова та його бразильського колеги Мауро Вієйри була призначена на березень, коли вони провели двосторонню зустріч на саміті G20 провідних економік у Нью-Делі. Вони зустрілися в понеділок вранці і, як повідомляється на сайті міністерства закордонних справ, лавров зустрінуться із Лулою у другій половині дня.

Після перебування у Бразилії лавров вирушить до Венесуели, Куби та Нікарагуа.

У статті, опублікованій на сайті мзс росії, а також у бразильській газеті Folha de São Paulo та мексиканському журналі Buzos, лавров зазначив, що росія виступає за зміцнення співпраці з країнами Латинської Америки «на основі взаємної підтримки, солідарності та врахування інтересів один одного... на кшталт стратегічного партнерства».

лавров неодноразово наголошував на тому, що зв'язки Москви з такими країнами, як Бразилія, мають вирішальне значення для створення багатополярного світопорядку, який усуває те, що він назвав «монополією Заходу на формування рамок міжнародного життя». У своїй статті, опублікованій у четвер, він описав «дедалі помітнішу роль у багатополярному світовому порядку», яку відіграють латиноамериканські держави.

Зокрема, лавров розглядав торговельні відносини двох країн — зокрема, між росією та Бразилією, особливо щодо добрив, — як фон і джерело важелів для можливих дискусій про відмову від постачання зброї Україні, що Москва хотіла б забезпечити.

Контекст

Лула відмовився надати зброю Україні, запропонувавши створити клуб націй, включаючи Бразилію та Китай, для встановлення миру. У неділю він повідомив журналістам в Абу-Дабі, що дві країни — росія та Україна — вирішили розпочати війну, а днем раніше у Пекіні заявив, що США мають припинити «стимулювати» продовження бойових дій та розпочати обговорення миру.

Раніше цього місяця він запропонував Україні поступитися Кримом, щоб покласти край війні, але офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відкинув цю пропозицію.

У рамках своїх зусиль щодо припинення бойових дій Лула також відмовився від постачання боєприпасів Україні, незважаючи на прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца. Лула сказав, що відправка запасів означатиме вступ Бразилії у війну.

В одному з приблизно 50 секретних документів, що просочилися, на платформі Discord, які були переглянуті AP, йдеться, що станом на кінець лютого міністерство закордонних справ росії підтримало план Лули щодо створення клубу нібито неупереджених посередників у війні.

Раніше цього місяця Селсо Аморім, спеціальний радник за президента Бразилії та колишній міністр закордонних справ, здійснив таємну поїздку до Москви, де зустрівся з президентом володимиром путіним.

Критики стверджують, що позиція Бразилії щодо війни з Україною спрямована на те, щоб уникнути зіткнення із ключовим постачальником добрив для її соєвих плантацій, експорт яких переважно призначений для Китаю. І росія, і Китай мають постійні місця в Раді Безпеки ООН і Бразилія десятиліттями прагнула до них приєднатися.

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