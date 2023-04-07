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"Можливо, Крим і не обговорюватиметься": президент Бразилії виступив з заявою про завершення війни

"Можливо, Крим і не обговорюватиметься": президент Бразилії виступив з заявою про завершення війни

Київ • УНН

 • 2120913 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва виступив за припинення війни рф проти України, при цьому зробив заяву, що "можливо, Крим і не обговорюватиметься", пише УНН з посиланням на CNN Brasil.

Цитата

"Чого хоче путін? Він не може утримати територію України. Можливо, Крим і не обговорюватиметься, але щодо нового, куди він вторгся, доведеться переосмислити", - сказав президент Бразилії на сніданку з журналістами.

"Немає жодних підстав для продовження цієї війни. Коли починається війна, ми аналізуємо її так, наче це щось дуже складне, важке і відмінне від нашого повсякденного життя. Я думаю, що цю війну закінчено. Бразилія захищає територіальну цілісність кожної нації, тому ми не погоджуємося з вторгненням росії в Україну", - додав він.

Деталі

За аналізом президента Бразилії, "розвинений світ", особливо Євросоюз та США, не витрачали "багато часу" на мирні переговори на початку війни.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Бразилії на початку лютого Лула відстоював створення "групи країн" для посередництва та пошуку рішення щодо припинення війни в Україні, включаючи Китай, Індонезію та Індію.

"У Китаю є вага, у Бразилії є вага, думаю, Індонезія може брати участь, Індія… Давайте поговоримо з путіним, поговоримо із Зеленським, із Байденом. Спробуймо подивитися, чи зможемо ми знайти групу людей, які не згодні з війною. Не треба війни", - сказав президент країни.

"Одна річ в успіху переговорів полягає в тому, що ви повинні спитати переговорника. Чи торгуватимете ви, щоб будувати, чи торгуватимете, щоб руйнувати? Бо якщо хлопець збирається вести переговори, не бажаючи укладати угоду, не йдіть. Не варто вести переговори", - зазначив він.

Додамо

Видання Le Figaro також наводить слова Лули да Сілви, де той каже: "Зеленський теж не може хотіти всього". "Світ потребує спокою (...) Ми повинні знайти рішення", - сказав президент Бразилії.

Раніше

Посол Бразилії провів зустріч з путіним, щоб підштовхнути мирні переговори щодо України.

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