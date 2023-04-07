"Возможно, Крым и не будет обсуждаться": президент Бразилии выступил с заявлением о завершении войны

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"Чего хочет путин? Он не может удержать территорию Украины. Возможно, Крым и не будет обсуждаться, но насчет нового, куда он вторгся, придется переосмыслить", - сказал президент Бразилии на завтраке с журналистами.

"Нет никаких оснований для продолжения этой войны. Когда начинается война, мы анализируем ее так, как будто это что-то очень сложное, трудное и отличное от нашей повседневной жизни. Я думаю, что эта война закончена. Бразилия защищает территориальную целостность каждой нации, поэтому мы не согласны с вторжением россии в Украину", - добавил он.

Детали

По анализу президента Бразилии, "развитый мир", особенно Евросоюз и США, не тратили "много времени" на мирные переговоры в начале войны.

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Бразилии в начале февраля Лула отстаивал создание "группы стран" для посредничества и поиска решения по прекращению войны в Украине, включая Китай, Индонезию и Индию.

"У Китая есть вес, у Бразилии есть вес, думаю, Индонезия может участвовать, Индия… Давайте поговорим с путиным, поговорим с Зеленским, с Байденом. Попробуем посмотреть, сможем ли мы найти группу людей, которые не согласны с войной. Не надо войны", - сказал президент страны.

"Одна вещь в успехе переговоров заключается в том, что вы должны спросить переговорщика. Будете ли вы торговать, чтобы строить, или будете торговать, чтобы разрушать? Потому что если парень собирается вести переговоры, не желая заключать сделку, не идите. Не стоит вести переговоры", - отметил он.

Добавим

Издание Le Figaro также приводит слова Лулы да Силвы, где тот говорит: "Зеленский тоже не может хотеть всего". "Мир нуждается в спокойствии (...) Мы должны найти решение", - сказал президент Бразилии.

Ранее

Посол Бразилии провел встречу с путиным, чтобы подтолкнуть мирные переговоры по Украине.