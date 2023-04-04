Посол Бразилії провів зустріч з путіним, щоб підштовхнути мирні переговори щодо України – CNN Brasil
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва направив свого головного радника із зовнішньої політики для переговорів з володимиром путіним про можливі мирні переговори щодо припинення війни в Україні, повідомляє CNN Brasil, передає УНН.
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"Було б перебільшенням сказати, що двері відчинені (для мирних переговорів), але неправильно сказати, що вони повністю зачинені", - сказав посланник Селсо Аморім кореспонденту CNN Brasil в інтерв'ю.
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Аморім сказав, що обідав із міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, який відвідає Бразиліа 17 квітня, і був прийнятий секретарем ради безпеки миколою патрушевим та радником у міжнародних справах юрієм ушаковим.
"Чарівного рішення не існує. Але настане час, коли з одного боку чи з іншого виникне усвідомлення того, що ціна війни — не лише політична, а й людська та економічна — буде вищою, ніж вартість поступок, необхідних для миру", - сказав Аморім.
"Я відчуваю, що цей момент ще не настав, але він може настати раніше, ніж очікувалося", - додав він.
Аморім, який був міністром закордонних справ при Лулі з 2003 по 2010 рік, сказав, що у четвер він провів годинну зустріч із путіним у кремлі в рамках раніше не анонсованої поїздки.
Два урядовці повідомили агентству Reuters, що Аморім зупинився в Парижі по дорозі назад до Бразилії, але вони не надали ніяких подробиць про його заходи там.
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Лула запропонував створити групу країн для посередництва у мирних переговорах між росією та Україною у війні.