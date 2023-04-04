Посол Бразилии провел встречу с путиным, чтобы подтолкнуть мирные переговоры по Украине - CNN Brasil

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"Было бы преувеличением сказать, что дверь открыта (для мирных переговоров), но неправильно сказать, что она полностью закрыта", - сказал посланник Селсо Аморим корреспонденту CNN Brasil в интервью.

Детали

Аморим сказал, что обедал с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, который посетит Бразилиа 17 апреля, и был принят секретарем совета безопасности николаем патрушевым и советником по международным делам юрием ушаковым.

"Волшебного решения не существует. Но наступит время, когда с одной стороны или с другой возникнет осознание того, что цена войны — не только политическая, но и человеческая и экономическая — будет выше, чем стоимость уступок, необходимых для мира", - сказал Аморим.

"Я чувствую, что этот момент еще не наступил, но он может наступить раньше, чем ожидалось", - добавил он.

Аморим, который был министром иностранных дел при Луле с 2003 по 2010 год, сказал, что в четверг он провел часовую встречу с путиным в кремле в рамках ранее не анонсированной поездки.

Два правительственных чиновника сообщили агентству Reuters, что Аморим остановился в Париже по пути обратно в Бразилию, но они не предоставили никаких подробностей о его мероприятиях там.

Ранее

Лула предложил создать группу стран для посредничества в мирных переговорах между россией и Украиной в войне.