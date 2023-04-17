Детали

Встреча лаврова и его бразильского коллеги Мауро Виейры была назначена на март, когда они провели двустороннюю встречу на саммите G20 ведущих экономик в Нью-Дели. Они встретились в понедельник утром и, как сообщается на сайте министерства иностранных дел, лавров встретятся с Лулой во второй половине дня.

После пребывания в Бразилии лавров отправится в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

В статье, опубликованной на сайте мид россии, а также в бразильской газете Folha de São Paulo и мексиканском журнале Buzos, лавров отметил, что россия выступает за укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки «на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга... стратегического партнерства».

лавров неоднократно отмечал, что связи Москвы с такими странами, как Бразилия, имеют решающее значение для создания многополярного миропорядка, устраняющего то, что он назвал «монополией Запада на формирование рамок международной жизни». В своей статье, опубликованной в четверг, он описал все более заметную роль в многополярном мировом порядке, которую играют латиноамериканские государства.

В частности, лавров рассматривал торговые отношения двух стран — в частности между россией и Бразилией, особенно в отношении удобрений, — как фон и источник рычагов для возможных дискуссий об отказе от поставки оружия Украине, которую Москва хотела бы обеспечить.

Контекст

Лула отказался предоставить оружие Украине, предложив создать клуб наций, включая Бразилию и Китай, для установления мира. В воскресенье он сообщил журналистам в Абу-Даби, что две страны – россия и Украина – решили начать войну, а днем ранее в Пекине заявил, что США должны прекратить «стимулировать» продолжение боевых действий и начать обсуждение мира.

Ранее в этом месяце он предложил Украине уступить Крым, чтобы положить конец войне, но официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отверг это предложение.

В рамках своих усилий по прекращению боевых действий Лула также отказался от поставок боеприпасов Украине, несмотря на просьбы канцлера Германии Олафа Шольца. Лула сказал, что отправка запасов будет означать вступление Бразилии в войну.

В одном из примерно 50 пропитавшихся секретных документов на платформе Discord, которые были пересмотрены AP, говорится, что по состоянию на конец февраля министерство иностранных дел россии поддержало план Лулы по созданию клуба якобы беспристрастных посредников в войне.

Ранее в этом месяце Селсо Аморим, специальный советник при президенте Бразилии и бывший министр иностранных дел, совершил тайную поездку в Москву, где встретился с президентом владимиром путиным.

Критики утверждают, что позиция Бразилии по поводу войны с Украиной направлена на то, чтобы избежать столкновения с ключевым поставщиком удобрений для ее соевых плантаций, экспорт которых преимущественно предназначен для Китая. И россия, и Китай имеют постоянные места в Совете Безопасности ООН и Бразилия десятилетиями стремилась к ним присоединиться.