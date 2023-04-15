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Президент Бразилії у Китаї зробив заяву про США і війну рф проти України

Президент Бразилії у Китаї зробив заяву про США і війну рф проти України

Київ • УНН

 • 4111995 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, завершуючи державний візит до Китаю, заявив, що Сполучені Штати повинні припинити те, що він назвав «заохочувати війну», пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир", - сказав Лула журналістам у Пекіні.

Таким чином, на його думку, міжнародне співтовариство зможе "переконати" президента рф володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського, що "мир в інтересах усього світу", сказав він перед від'їздом до Об'єднаних Арабських Еміратів.

На відміну від західних держав, ні Китай, ні Бразилія не ввели санкцій проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. 

Обидва прагнуть позиціонувати себе як посередників для досягнення миру у війні. Перед поїздкою Лула запропонував створити групу країн-посередників у війні, і сказав, що обговорить це питання в Пекіні.

Відповідаючи на запитання про прогрес цієї ініціативи після розмови з Сі, Лула не надав подробиць.

"Важливо мати терпіння", щоб поговорити з путіним і Зеленським, сказав він.

"Але перш за все необхідно переконати країни, які постачають зброю, розпалюють війну, зупинитися", - заявив він.

Доповнення

Лула, який повернувся до влади в січні після двох термінів з 2003 по 2010 рік, 14 квітня зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Лідери закликали розвинені країни виконати свою обіцянку виділяти 100 мільярдів доларів на рік найбіднішим країнам для боротьби з наслідками зміни клімату.

Під час поїздки до Китаю "лівий" лідер обрушився з критикою на силу долара США та МВФ, а також зустрівся з представниками китайського технологічного гіганта Huawei, який був фактично виключений з ринку США.

Лула вдається до делікатного балансування, оскільки він також прагне тісніших зв’язків із Вашингтоном, зазначає видання. Його візит, який включав економічну програму в Шанхаї та більш політичну в Пекіні, відбувся після зустрічі з президентом США Джо Байденом у лютому.

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