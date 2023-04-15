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Президент Бразилии в Китае сделал заявление о США и войне рф против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, завершая государственный визит в Китай, заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить то, что он назвал «поощрять войну», пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", - сказал Лула журналистам в Пекине.

Таким образом, по его мнению, международное сообщество сможет "убедить" президента рф владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского, что "мир в интересах всего мира", сказал он перед отъездом в Объединенные Арабские Эмираты.

В отличие от западных государств, ни Китай, ни Бразилия не ввели санкций против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. 

Оба стремятся позиционировать себя как посредников для достижения мира в войне. Перед поездкой Лула предложил создать группу стран-посредников в войне, и сказал, что обсудит этот вопрос в Пекине.

Отвечая на вопрос о прогрессе этой инициативы после разговора с главой КНР Си Цзиньпином, Лула не предоставил подробностей.

"Важно иметь терпение", чтобы поговорить с путиным и Зеленским, сказал он.

"Но прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, разжигают войну, остановиться", - заявил он.

Дополнение

Лула, который вернулся к власти в январе после двух сроков с 2003 по 2010 год, 14 апреля встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры призвали развитые страны выполнить свое обещание выделять 100 миллиардов долларов в год беднейшим странам для борьбы с последствиями изменения климата.

Во время поездки в Китай "левый" лидер обрушился с критикой на силу доллара США и МВФ, а также встретился с представителями китайского технологического гиганта Huawei, который был фактически исключен с рынка США.

Лула прибегает к деликатному балансированию, поскольку он также стремится к более тесным связям с Вашингтоном, отмечает издание. Его визит, который включал экономическую программу в Шанхае и более политическую в Пекине, состоялся после встречи с президентом США Джо Байденом в феврале.

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