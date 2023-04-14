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лавров планує турне Латинською Америкою: в планах створення антизахідного альянсу

лавров планує турне Латинською Америкою: в планах створення антизахідного альянсу

Київ • УНН

 • 609480 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров планує відвідати Латинську Америку до кінця квітня на тлі війни Москви проти України для створення антизахідних альянсів, пише УНН.

Деталі

Міністр планує відвідати Бразилію, Венесуелу, Нікарагуа та Кубу, написав він у статті для бразильських та кубинських ЗМІ, опублікованій мзс рф.

рф виступає за зміцнення російсько-латиноамериканської співпраці «на основі взаємної підтримки та солідарності інтересів один одного», йдеться у статті.

«Ми… відкриті для розширення співробітництва на багатосторонній основі, насамперед у рамках діалогу росії із спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну», - написав лавров.

Минулого року російський експорт пшениці до регіону збільшився на 48,8%, також збільшилися відвантаження добрив та нафтопродуктів, зазначив лавров.

За його словами росія прагне створення союзів в інших частинах світу перед ізоляцією та санкціями з боку Заходу після війни в Україні.

Додамо

лавров неодноразово вказував на контакти росії на Африканському континенті, в Азії та Індії, що в країни залишається небагато друзів, незважаючи на війну з Україною. Ця подорож покликана підкреслити такі відносини.

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