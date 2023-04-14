лавров планирует турне по Латинской Америке: в планах создание антизападного альянса

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров планирует посетить Латинскую Америку до конца апреля на фоне войны Москвы против Украины для создания антизападных альянсов, пишет УНН.

Детали

Министр планирует посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, написал он в статье для бразильских и кубинских СМИ, опубликованной мид рф.

рф выступает за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества «на основе взаимной поддержки и солидарности интересов друг друга», говорится в статье.

«Мы… открыты для расширения сотрудничества на многосторонней основе, прежде всего в рамках диалога россии с сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна», - написал лавров.

В прошлом году российский экспорт пшеницы в регион увеличился на 48,8%, также увеличились отгрузки удобрений и нефтепродуктов, отметил лавров.

По его словам россия стремится к созданию союзов в других частях мира перед изоляцией и санкциями со стороны Запада после войны в Украине.

Добавим

лавров неоднократно указывал на контакты россии на Африканском континенте, в Азии и Индии, что у страны остается немного друзей, несмотря на войну с Украиной. Это путешествие призвано подчеркнуть такие отношения.

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