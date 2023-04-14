лавров планирует турне по Латинской Америке: в планах создание антизападного альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров планирует посетить Латинскую Америку до конца апреля на фоне войны Москвы против Украины для создания антизападных альянсов, пишет УНН.
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Министр планирует посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, написал он в статье для бразильских и кубинских СМИ, опубликованной мид рф.
рф выступает за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества «на основе взаимной поддержки и солидарности интересов друг друга», говорится в статье.
«Мы… открыты для расширения сотрудничества на многосторонней основе, прежде всего в рамках диалога россии с сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна», - написал лавров.
В прошлом году российский экспорт пшеницы в регион увеличился на 48,8%, также увеличились отгрузки удобрений и нефтепродуктов, отметил лавров.
По его словам россия стремится к созданию союзов в других частях мира перед изоляцией и санкциями со стороны Запада после войны в Украине.
Добавим
лавров неоднократно указывал на контакты россии на Африканском континенте, в Азии и Индии, что у страны остается немного друзей, несмотря на войну с Украиной. Это путешествие призвано подчеркнуть такие отношения.