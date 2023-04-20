лавров в рамках Латинского турне посетил диктатора Ортегу в Никарагуа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, выразив сожаление по поводу санкций США. Об этом пишет АР, передает УНН.
В последние годы правительство Ортеги фактически арестовало всех внутренних политических оппонентов, а также священников и епископа.
9 февраля правительство Ортеги освободило из тюрем 222 деятеля оппозиции и депортировало их, заявив, что их никарагуанское гражданство будет аннулировано, а имущество конфисковано.
В среду Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против трех никарагуанских судей, которые лишили 222 изгнанных противников гражданства.
Детали
Ортега сказал лаврову, что его правительство не обеспокоено санкциями США.
"У нас уже есть сотни чиновников под санкциями... это больше не вызывает у них ни беспокойства, ни страха", - заметил Ортега.
лавров ответил, что "лица, находящиеся под санкциями в россии, воспринимают это как признание их эффективности" в защите российских интересов.
лавров повторил нарратив россии об экспансионизме Запада и сказал, что ожидает, что Никарагуа "станет прочной опорой в формирующемся мире", добавив, что "многополярность — это процесс, который невозможно остановить".
Что предшествовало
лавров начал свой тур по Латинской Америке в понедельник с остановки в Бразилии, где администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы стремится одновременно развивать связи с Китаем, Европой и США, сохраняя при этом открытые двери для россии.
Во время визита в Дубаи Лула заявил, что россия и Украина разделяют ответственность за войну.
Во вторник лавров встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и должен посетить вскоре Кубу.