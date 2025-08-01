Путин претендовал на Крым и восток Украины еще в 1994 году – архив МИД Германии
Киев • УНН
В архивах МИД Германии найдены документы, подтверждающие территориальные претензии Путина к Крыму, восточной Украине и Казахстану еще в 1994 году. Экс-генконсул Германии в Санкт-Петербурге сообщил, что Путин заявлял о принадлежности этих территорий России.
В архивах МИД Германии найдены документы, в которых говорится о том, что глава кремля владимир путин еще в 1994 году не признавал границ рф и высказывал территориальные претензии в отношении Крыма, восточной Украины и Казахстана. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Der Spiegel.
Детали
По словам экс-генерального консула Германии в Санкт-Петербурге, 14 января 1994 года президент рф владимир путин "с ударением" повторил то, что уже говорил ему ранее: "Крым, восток Украины и север Казахстана - по меньшей мере эти территории - никогда не были чужими странами для россии, а всегда были частью российской территории".
Дипломат также отметил, что путин апеллировал к "национальному чувству" россиян, которое, по его словам, немцам "видимо, трудно понять".
Этот комментарий немецкого дипломата содержится в издании, опубликованном Институтом современной истории.
Напомним
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины "частями" россии. В письме к владимиру путину он заявил, что эти области якобы являются "неотъемлемой" частью рф.
рф стремится уничтожить Украину, маскируя войну под "защиту интересов" – Ермак29.07.25, 13:29 • 3344 просмотра