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Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії - WSJ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних укріплень з початку повномасштабної війни, виділивши понад 46 млрд гривень. Ці укріплення, що включають протитанкові рови та колючі дроти, призначені для стримування можливого літнього наступу росії на сході.

Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії - WSJ

Україна проводить наймасштабніше з початку повномасштабної війни будівництво оборонних укріплень. Їх споруджують для стримування можливого літнього наступу росії. Про це інформує видання The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українська армія наразі робить ставку на швидку побудову протитанкових ровів та колючих дротів на сході.

Армія, яка копає глибше, - це армія, яка виживає

- сказав журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній в рамках масштабного проєкту.

За інформацією ЗМІ, програма укріплення лінії фронту триває вже два роки, однак її реалізація ускладнюється постійними затримками, ударами та випадками арештів через підозри в корупції.

Зокрема, за останні півтора року російські війська прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 000 осіб.

Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на сході, де росія веде бої за Покровськ і Костянтинівку

- пише видання.

The Wall Street Journal повідомляє, що першу лінію оборони зводять піхотинці, а другу - інженерні частини. За третю лінію відповідають цивільні адміністрації - вона повинна оточити ключові міста і зміцнити кордони областей. Мета цих ліній оборони - зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

У 2024 році на укріплення виділено понад 46 млрд гривень - це майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

Через швидкі зміни на полі бою деякі елементи оборонних споруд можуть морально застаріти ще до того, як туди дістанеться ворог. Якщо у 2022 році українські військові покладалися на довгі окопи для захисту від артилерії, то нині головна загроза - дрони.

Сучасні траншеї копають глибше, обладнують укриттями для малих груп і командними пунктами для операторів безпілотників. Водночас традиційні конструкції, як-от спостережні пости, вже втратили ефективність.

На тлі скорочення запасів бронетехніки росія дедалі частіше кидає в бій невеликі мобільні групи - на мотоциклах або баггі. У відповідь на це українські підрозділи встановлюють щільну мережу непомітних металевих спіралей, здатних сплутати бійців і техніку та зробити їх легкою мішенню для дронів.

Нагадаємо

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що російські окупанти загрузли біля Покровська, хоча ситуація там залишається важкою. Він також прокоментував інформацію Reuters про можливе направлення військ Північної Кореї до росії.

путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини 01.08.25, 01:38 • 1310 переглядiв

Віта Зеленецька

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