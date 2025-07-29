Росіяни загрузли біля Покровська, але ситуація там важка - речник ОТУ "Харків"

Російські окупанти загрузли біля Покровська на Донеччині. Проте ситуація там залишається досить важкою. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Росіяни можливо розраховували на куди більші успіхи ніж ті, яких вони досягають наразі. Початковою метою їхньої так званої літньої наступальної компанії було місто Покровськ. Вони там загрузли, хоча ситуація там залишається досить важкою - сказав Шамшин.

Також він прокоментував новину Reuters про те, що Пхеньян готується до нового розгортання військових у росії для участі у війні проти України в липні або серпні.

Щодо можливої участі військ Північної Кореї, як казав "класик": "Don't push the horses". Ці повідомлення Reuters відбуваються з посиланням на розвідку Південної Кореї, але в нас є власна розвідка. Я впевнений, що фахівці Головного управління Міноборони ретельно перевіряють цю інформацію - зазначив Шамшин.

Доповнення

22 липня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни використовують малі групи для прориву до Покровська через насичення фронту дронами.

Reuters повідомляв що протягом місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів навколо прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі дрони, озброєні бомбами.

Однак зараз російські війська просуваються вперед у літньому наступі, який дослідив слабкі місця в обороні України, і минулого тижня деякі російські солдати вперше увійшли до міста, згідно з відеозаписами на українських та російських Telegram-каналах та геолокацією Reuters.