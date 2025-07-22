росіяни використовують малі групи для прориву до Покровська через насичення фронту дронами - Коваленко

На лінії бойового зіткнення не вдається активно застосовувати бронетехінку, мотоцикли та інші транспортні засоби через перенасиченість дронами. Натомість росіяни вдаються до тактики малих груп, яким інколи вдається дістатися Покровська, пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони готували резерви під липень-серпень для того, щоб інтенсифікувати певні дії загальмованого наступу 2024 року. Він був загальмований реаліями війни - пояснив Коваленко.

Він додав, що активне застосування дронів на лінії бойового зіткнення унеможливлює використання бронетехніки, мотоциклів та інших транспортних засобів.

Велике насичення ліній бойового зіткнення дронами, можливість витрачати один дрон на одного солдата, а інколи два-три дрони на одного солдата, зробив війну дуже складною у порівнянні з 2022 і 2023 роком, оскільки на техніці до ЛБЗ ти не доїдеш вже. Мотоциклів не вистачає, але вони теж знищуються. Звичайний транспорт, на якому ворог намагався летіти поближче до ліній бойового зіткнення також швидко вибивається - пояснив військовий.

росіянам доводиться виокристовувати малі штурмові групи, щоб намагатися просочитись крізь лінію оборони ЗСУ. Інколи таким групам вдається дістатися Покровська, але їх знищують.

Доводиться іти пішки по 10-15 кілометрів. Відповідно війна змінилася до малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати. Поруч з Покровськом зараз видно цю стратегію дуже чітко. Інколи ворогу вдається доповзти ближче до міста, ці групи виявляються і знищуються дронами - сказав керівник ЦПД.

Коваленко також додав, що ворог намагається показати хоч якісь успіхи, що потім маніпулювати ними під час перемовного треку.

Ті резерви, які ворог накопичив, він намагається "спалити", щоб показати хоч якесь просування, і цим маніпулювати під час перемовного треку - підсумував Коваленко.

Доповнення

Бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів на Торецькому та Покровському напрямках за допомогою наземних дронів. Розвідники також використовують роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про оперативну ситуацію на фронті. Ворожа ДРГ була викрита та знищена українськими захисниками при спробі прориву до Покровська.