До сотні ліквідованих: як наземні дрони ГУР нищать противника на Торецькому та Покровському напрямках

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУР.

Воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів — малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставок просто на позиції московитів

У ГУР також оприлюднили унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем.

Також розвідники продемонстрували експериментальний наземний дрон із гранатометом — бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов.

Наземні дрони широко використовуються розвідниками для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову — без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп’янському та Покровському напрямках