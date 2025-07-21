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До сотні ліквідованих: як наземні дрони ГУР нищать противника на Торецькому та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів на Торецькому та Покровському напрямках за допомогою наземних дронів. Розвідники також використовують роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій.

До сотні ліквідованих: як наземні дрони ГУР нищать противника на Торецькому та Покровському напрямках

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУР.

Деталі

Воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів — малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставок просто на позиції московитів 

- йдеться у повідомленні.

У ГУР також оприлюднили унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем.

Також розвідники продемонстрували експериментальний наземний дрон із гранатометом — бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов.

Наземні дрони широко використовуються розвідниками для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову — без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп’янському та Покровському напрямках 

- додали у розвідці.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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