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До сотни ликвидированных: как наземные дроны ГУР уничтожают противника на Торецком и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов на Торецком и Покровском направлениях с помощью наземных дронов. Разведчики также используют роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий.

До сотни ликвидированных: как наземные дроны ГУР уничтожают противника на Торецком и Покровском направлениях

На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУР.

Детали

Военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов — малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов 

- говорится в сообщении.

В ГУР также обнародовали уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.

Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом — боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям.

Наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, горючего и провизии на передовую — без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях 

- добавили в разведке.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
Главное управление разведки Украины
Украина
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