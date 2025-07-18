Ворожа ДРГ знищена при спробі прориву до Покровська - Сирський

Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після доповіді Президенту України Володимиру Зеленському, передає УНН.

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Сирський зазначив, що доповів Верховному Головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті. Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора.

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Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону - резюмував Головнокомандувач.

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