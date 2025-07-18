Ворожа ДРГ знищена при спробі прориву до Покровська - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про оперативну ситуацію на фронті. Ворожа ДРГ була викрита та знищена українськими захисниками при спробі прориву до Покровська.
Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після доповіді Президенту України Володимиру Зеленському, передає УНН.
Деталі
Сирський зазначив, що доповів Верховному Головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті. Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора.
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