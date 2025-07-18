На Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта: Зеленський після доповіді Сирського

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо фронту - на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта, передає УНН.

Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, передусім захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість - повідомив Зеленський.

За його словами, кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил.

Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим: обговорили ситуацію на фронті та нові постачання зброї для ЗСУ

Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде - резюмував Президент.

окупанти втратили за добу 1180 військових, 47 артсистем та 3 танки - Генштаб ЗСУ