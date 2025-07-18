На Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта: Зеленський після доповіді Сирського
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Найбільше зусиль окупантів сконцентровано на Донеччині, особливо на Покровському напрямку. Українські сили знищують російські диверсійні групи, які намагаються просуватися в українські міста та села.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо фронту - на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта, передає УНН.
Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, передусім захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість
За його словами, кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил.
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