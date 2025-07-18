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На Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта: Зеленський після доповіді Сирського

Київ • УНН

 • 3460 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Найбільше зусиль окупантів сконцентровано на Донеччині, особливо на Покровському напрямку. Українські сили знищують російські диверсійні групи, які намагаються просуватися в українські міста та села.

На Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта: Зеленський після доповіді Сирського

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо фронту - на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта, передає УНН.

Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, передусім захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість 

- повідомив Зеленський.

За його словами, кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил.

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Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде 

- резюмував Президент.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Донецька область
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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