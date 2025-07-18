окупанти втратили за добу 1180 військових, 47 артсистем та 3 танки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 17 липня, російська армія втратила 1180 осіб та 47 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.25 становлять 1039830 осіб та 30485 артилерійських систем.
За минулу добу, 17 липня особовий склад російської армії втратив 1180 осіб, також було знищено 47 артилерійських систем. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 18.07.2025, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1039830 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11032 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23005 (+9)
- артилерійських систем ‒ 30485 (+47)
- РСЗВ ‒ 1441 (+1)
- засоби ППО ‒ 1197 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46549 (+135)
- крилаті ракети ‒ 3491 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55494 (+111)
- спеціальна техніка ‒ 3932 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За добу, 17 липня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог застосував 1249 дронів-камікадзе та здійснив 4280 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
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