окупанти втратили за добу 1180 військових, 47 артсистем та 3 танки - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 17 липня особовий склад російської армії втратив 1180 осіб, також було знищено 47 артилерійських систем. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 18.07.2025, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1039830 (+1180) осіб ліквідовано

танків ‒ 11032 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23005 (+9)

артилерійських систем ‒ 30485 (+47)

РСЗВ ‒ 1441 (+1)

засоби ППО ‒ 1197 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46549 (+135)

крилаті ракети ‒ 3491 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55494 (+111)

спеціальна техніка ‒ 3932 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За добу, 17 липня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог застосував 1249 дронів-камікадзе та здійснив 4280 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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