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оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

За минувшие сутки, 17 июля, российская армия потеряла 1180 человек и 47 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 составляют 1039830 человек и 30485 артиллерийских систем.

оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 17 июля, личный состав российской армии потерял 1180 человек, также было уничтожено 47 артиллерийских систем. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 18.07.2025, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1039830 (+1180) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11032 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23005 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 30485 (+47)
          • РСЗО ‒ 1441 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1197 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46549 (+135)
                    • крылатые ракеты ‒ 3491 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55494 (+111)
                            • специальная техника ‒ 3932 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              За сутки, 17 июля, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг применил 1249 дронов-камикадзе и совершил 4280 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

                              В ЦПД СНБО опровергли окружение военных 114 ОБрТрО на Купянском направлении17.07.25, 15:54 • 5108 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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