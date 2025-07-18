оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 17 июля, личный состав российской армии потерял 1180 человек, также было уничтожено 47 артиллерийских систем. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 18.07.2025, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1039830 (+1180) человек ликвидировано

танков ‒ 11032 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23005 (+9)

артиллерийских систем ‒ 30485 (+47)

РСЗО ‒ 1441 (+1)

средства ПВО ‒ 1197 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46549 (+135)

крылатые ракеты ‒ 3491 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55494 (+111)

специальная техника ‒ 3932 (0)

Данные уточняются.

Напомним

За сутки, 17 июля, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг применил 1249 дронов-камикадзе и совершил 4280 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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