В ЦПД СНБО опровергли окружение военных 114 ОБрТрО на Купянском направлении
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию об окружении 114 ОБрТрО на Купянском направлении. Видео, распространяемое в TikTok, оказалось фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.
Информация об окружении военных 114 ОБрТрО на Купянском направлении - это фейк. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Детали
В социальной сети TikTok распространяется видео, где якобы военный 114 ОБрТрО рассказывает об окружении бригады на Купянском направлении. Ролик также активно распространяют российские пропагандистские ресурсы. На самом деле это видео - фейковое, его создали россияне с помощью искусственного интеллекта. На признаки вмешательства ИИ указывают такие детали: неестественная мимика лица и частота моргания героя, минимальные движения губ
Кроме того, в 114 ОБрТрО Центра сообщили, что никакого окружения подразделений 114-й бригады не произошло.
Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на участке фронта и продолжают эффективно уничтожать врага. Подобные фейки российские пропагандисты распространяют с целью деморализовать украинских военных, общество и посеять страх и недоверие среди украинцев
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Дополнение
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что у российских оккупантов не получился прорыв, который они планировали на Востоке и Сумщине. По состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения.