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У рф не вийшов прорив, який планувався на Сході й Сумщині - РНБО

Київ • УНН

 • 1932 перегляди

Російські окупанти не здійснили запланований прорив на Сході та Сумщині, лінія бойового зіткнення стабілізована. Заяви про "обвал фронту" є сумнівними, попри складні бої та просування ворога в окремих населених пунктах.

У рф не вийшов прорив, який планувався на Сході й Сумщині - РНБО

У російських окупантів не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. Станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. А війна зараз така, що військові без техніки на своїх двох змушені переміщуватись до ЛБЗ і часто ця дистанція становить 15-17 км. Фронт настільки насичений дронами, і умовних мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка - легка мішень. Більше того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога

- написав Коваленко.  

Тому за його словами,  заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі.

Звісно, все це не скасовує того, що на фронті складні бої і дуже важко. І місцями ворог повзе в розбитих населених пунктах

- додав Коваленко. 

Доповнення

30 червня Генштаб заявляв, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку і не дають російським військам прорватися у глиб Сумської області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
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