У рф не вийшов прорив, який планувався на Сході й Сумщині - РНБО
Київ • УНН
Російські окупанти не здійснили запланований прорив на Сході та Сумщині, лінія бойового зіткнення стабілізована. Заяви про "обвал фронту" є сумнівними, попри складні бої та просування ворога в окремих населених пунктах.
У російських окупантів не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. Станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. А війна зараз така, що військові без техніки на своїх двох змушені переміщуватись до ЛБЗ і часто ця дистанція становить 15-17 км. Фронт настільки насичений дронами, і умовних мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка - легка мішень. Більше того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога
Тому за його словами, заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі.
Звісно, все це не скасовує того, що на фронті складні бої і дуже важко. І місцями ворог повзе в розбитих населених пунктах
Доповнення
30 червня Генштаб заявляв, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку і не дають російським військам прорватися у глиб Сумської області.