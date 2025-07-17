У рф не вийшов прорив, який планувався на Сході й Сумщині - РНБО

У російських окупантів не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. Станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. А війна зараз така, що військові без техніки на своїх двох змушені переміщуватись до ЛБЗ і часто ця дистанція становить 15-17 км. Фронт настільки насичений дронами, і умовних мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка - легка мішень. Більше того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога