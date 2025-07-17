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У РФ не получился прорыв, который планировался на Востоке и Сумщине - СНБО

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Российские оккупанты не осуществили запланированный прорыв на Востоке и Сумщине, линия боевого соприкосновения стабилизирована. Заявления об "обвале фронта" сомнительны, несмотря на сложные бои и продвижение врага в отдельных населенных пунктах.

У РФ не получился прорыв, который планировался на Востоке и Сумщине - СНБО

У российских оккупантов не получился прорыв, который они планировали на Востоке и Сумщине. По состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого столкновения. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого столкновения. У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и Сумщине. А война сейчас такова, что военные без техники на своих двоих вынуждены перемещаться к ЛБС и часто эта дистанция составляет 15-17 км. Фронт настолько насыщен дронами, и условных мотоциклов на всех не хватает, а техника - легкая мишень. Более того, сейчас дроны не жалеют на отдельного солдата врага

- написал Коваленко.  

Поэтому по его словам,  заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве.

Конечно, все это не отменяет того, что на фронте сложные бои и очень тяжело. И местами враг ползет в разбитых населенных пунктах

- добавил Коваленко. 

Дополнение

30 июня Генштаб заявлял, что Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северослобожанском направлении и не дают российским войскам прорваться в глубь Сумской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
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