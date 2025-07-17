У ЦПД РНБО спростували оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку

Інформація про оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку - це фейк. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

У соціальній мережі TikTok поширюється відео, де нібито військовий 114 ОБрТрО розповідає про оточення бригади на Куп'янському напрямку. Ролик також активно поширюють російські пропагандистські ресурси. Насправді це відео - фейкове, його створили росіяни за допомогою штучного інтелекту. На ознаки втручання ШІ вказують такі деталі: неприродна міміка обличчя й частота моргання героя, мінімальні рухи губ - заявили в ЦПД РНБО.

Крім того, у 114 ОБрТрО Центру повідомили, що жодного оточення підрозділів 114-ї бригади не відбулося.

Бійці бригади повністю контролюють ситуацію на ділянці фронту та продовжують ефективно знищувати ворога. Подібні фейки російські пропагандисти поширюють з метою деморалізувати українських військових, суспільство та посіяти страх і недовіру серед українців - наголосили в ЦПД РНБО.

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Доповнення

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що у російських окупантів не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. Станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення.