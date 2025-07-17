У ЦПД РНБО спростували оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 15373 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 13576 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 17811 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
12:10 • 42133 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
10:24 • 43613 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 72205 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 342351 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 165366 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 164007 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118282 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?17 липня, 05:27 • 132088 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 248503 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 105997 перегляди
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали09:17 • 71038 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ09:33 • 39378 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 15365 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 25480 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу12:17 • 34808 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 249582 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 342337 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Велика Британія
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 12189 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 106896 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 201689 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 218917 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 156530 перегляди
Актуальне
The Times
Forbes
TikTok
Facebook
Безпілотний літальний апарат

У ЦПД РНБО спростували оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку

Київ • УНН

 • 2572 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про оточення 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку. Відео, що поширюється в TikTok, виявилося фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту.

У ЦПД РНБО спростували оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку

Інформація про оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку - це фейк. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

У соціальній мережі TikTok поширюється відео, де нібито військовий 114 ОБрТрО розповідає про оточення бригади на Куп'янському напрямку. Ролик також активно поширюють російські пропагандистські ресурси. Насправді це відео - фейкове, його створили росіяни за допомогою штучного інтелекту. На ознаки втручання ШІ вказують такі деталі: неприродна міміка обличчя й частота моргання героя, мінімальні рухи губ 

- заявили в ЦПД РНБО.

Крім того, у 114 ОБрТрО Центру повідомили, що жодного оточення підрозділів 114-ї бригади не відбулося.

Бійці бригади повністю контролюють ситуацію на ділянці фронту та продовжують ефективно знищувати ворога. Подібні фейки російські пропагандисти поширюють з метою деморалізувати українських військових, суспільство та посіяти страх і недовіру серед українців

 - наголосили в ЦПД РНБО.

Натиск росіян та оборона ЗСУ: оновлені карти бойових дій від ISW16.07.25, 06:17 • 5222 перегляди

Доповнення

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що у російських окупантів не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині. Станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаНовини з соцмереж
Рада національної безпеки і оборони України
TikTok
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
У ЦПД РНБО спростували оточення військових 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку | УНН